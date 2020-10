Osàcar i la Fiscalia busquen arribar a un acord en el cas 3%

Davant la dificultat que comporta concretar la responsabilitat penal en certes causes especialment complicades, com gairebé totes les econòmiques, no hi ha res més efectiu que arribar a un acord amb algun dels acusats. És el que va fer la Fiscalia Anticorrupció en la branca valenciana del cas Gürtel o en el cas Pretòria, amb resultats molt positius. Ara és a prop d'aconseguir-ho en un altre gran procediment, el del 3%, i ni més ni menys que amb qui va ser tresorer de CDC: Daniel Osàcar, segons han informat diferents fonts jurídiques a El Periódico.

Osàcar va canviar d'advocat just abans de l'estiu. Va deixar Javier Melero, un prestigiós penalista català que tradicionalment ha defensat a Convergència, per Glòria Julià, que no és penalista, sinó amiga de la seva família des de fa anys. Es podria pensar que la decisió és apropiada per a qui ja compleix la seva condemna de tres anys i mig de presó pel cas Palau en tercer grau, però això seria ignorar que l'espera un altre procediment més important: l'obert per l'estructura posada en marxa per, presumptament, finançar «almenys durant 11 anys» CDC «il·legalment i en forma encoberta».

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va donar per conclosa la instrucció del cas 3% el juliol passat i va proposar jutjar-lo juntament amb els exgerents de CDC Andreu Viloca i Germà Gordó i altres 29 persones físiques i 16 jurídiques. Entre aquestes hi havia la pròpia Convergència i el PDeCAT, pels delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals.



El precedent de Pretòria

Com és habitual en casos d'aquesta importància, encara que en aquest acte es donava un termini d'un mes a la Fiscalia Anticorrupció per presentar el seu escrit d'acusació, aquesta no ho farà fins que es resolguin les apel·lacions de les parts contra l'ordre de processament. Serà llavors, si les negociacions arriben a bon port, quan es formalitzarà l'acord. O, com a molt tard, en el propi judici oral, com va passar en el cas Pretòria, on en començar les sessions, Anticorrupció va anunciar el seu pacte amb Macià Alavedra i Lluís Prenafeta.

De moment, l'extresorer convergent ha assumit el cobrament de comissions per al partit en el cas Palau. Ho va emmarcar en la seva «lleialtat» cap a la formació per a la qual treballava. Aquesta confessió penitenciària ha estat determinant perquè la fiscalia no recorri la seva progressió al tercer grau, que ja és ferma. Una vegada que ha admès en aquesta causa el cobrament de comissions, no resulta difícil estendre el reconeixement també a la del 3%, sobretot si es té en compte que entre els seus arguments també hi havia que ell es va limitar a mantenir el sistema de finançament que ja existia quan va assumir la seva responsabilitat al capadavant dels comptes convergents.

Encara que la causa ja inclou algun empresari penedit, Osàcar serà decisiu per a l'èxit d'una acusació en la qual la Fiscalia treballa des de fa anys.