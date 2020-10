La patronal de l'oci nocturn celebra reobrir però demana allargar l'horari

El sector de l'oci nocturn ha celebrat aquest dimarts poder reobrir després de dos mesos i mig tancats, tot i que amb limitacions com la prohibició d'ús de la pista de ball o l'aforament limitat al 50%. "Va ser un error tancar-nos el 24 de juliol perquè els contagis s'han multiplicat a través del 'botellón' i les festes il·legals", ha comentat a l'ACN el secretari general de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, que sí ha lamentat que l'horari de tancament dels locals s'hagi fixat per a les tres de la matinada. "És insuficient ja que encara no hi ha transport públic i molta gent es quedarà al carrer, amb possibles molèsties de soroll als veïns. S'hauria d'allargar, com a mínim, fins a les quatre de la matinada", ha afirmat Boadas.

"El propi Govern ha reconegut que va ser un error tancar-nos i que nosaltres no som un focus de contagi de la covid-19", ha continuat el secretari general de la Fecasarm. "Avui s'ha fet un reconeixement que som part de la solució i no del problema, ja que el 'botellón' s'estava convertint en una dificultat insalvable", ha apuntat Boadas, que calcula que un 70% dels locals optaran per obrir les portes al més aviat possible. "Quan es va decretar l'obertura del 18 de juny –modificada el 21 de juny- sense pista de ball molts locals es van fer enrere i un màxim del 50% va obrir", ha recordat el secretari general de la Fecasarm. "Ara serà diferent i crec que el 70% obrirà ja que hi ha molta necessitat de treballar", ha pronosticat Boadas.

"Només hi haurà un 25-30% dels locals que es mantindran tancats i esperaran a poder utilitzar la pista de ball i tenir un horari més ampli", ha afirmat el secretari general de la Fecasarm, que ha aplaudit la "decisió valenta" de permetre obrir l'oci nocturn a Catalunya. "Es tracta d'un pas més, com també la prova pilot de tests ràpids a la sala Apolo. Estem avançant i guanyant terreny a les notícies negatives", s'ha mostrat confiat Boadas. "I ara serem la primera comunitat autònoma d'Espanya i dels primers territoris a Europa que reobrirà els locals d'oci nocturn. Només a la República Txeca tenen oberts interiors i exteriors, i a Grècia i Croàcia només exteriors", ha conclòs el secretari general de la patronal Fecasarm.



El Gremi de Discoteques de Barcelona, crític: "Volen que ens reconvertim en bars"

El Gremi de Discoteques de Barcelona i Província s'ha mostrat més crític amb el pla de reobertura de l'oci nocturn i l'ha considerat "un insult". "El Govern torna a deixar a l'estacada les discoteques i sales de festa. Volen que ens reconvertim en bars", ha desaprovat el secretari general de l'entitat, Ramon Mas. "Amb aquestes condicions les discoteques i grans sales és impossible que puguem afrontar les elevades despeses que hem d'assumir", ha reflexionat en veu alta Mas. "Exigim que ens deixin obrir en el nostre horari i segons marca la nostra llicència, amb totes les mesures higièniques i sanitàries que el propi sector va elaborar de bracet amb el Ministeri de Sanitat i l'Institut de Qualitat Turística", ha apuntat el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província.

Per tot plegat, s'ha decidit mantenir l'acampada a la plaça de Sant Jaume –amb una desena de tendes- per denunciar que els locals d'oci, sales de concerts, discoteques i bars especials "no podem treballar amb restriccions a l'ambientació musical i amb clients que obligatòriament han d'estar asseguts als reservats". "Ens estan abocant a la ruïna", han conclòs des del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província.