Personal mèdic demana una línia d'actuació coherent

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, comparteix la preocupació dels experts de 55 societats científiques espanyoles plasmada en una carta als polítics per la «insuficiència d'indicacions sostenibles i d'una línia d'actuació coherent» respecte a la COVID-19. En un fil a Twitter, Jaume Padrós va recordar que «molts responsables polítics han gestionat la pandèmia raonablement bé quan han escoltat els experts, millorant la contenció i el control dels casos». No obstant, va afegir que «generalitzar sense rigor no és científic» i que els metges «hem d'evitar caure en el populisme i fugir d'instrumentalitzacions partidistes i de desqualificacions corporativistes».

Padrós va apostar pel consens per transformar el sistema sanitari i dotar-lo dels recursos suficients i va remetre al document elaborat per un comitè d'experts a Catalunya, que va proposar més de trenta mesures per a això, i que es va presentar el setembre passat.

Aquest manifest al qual fan referència els experts demana que les decisions contra el coronavirus es basin «en la major evidència científica possible deslligada del continu enfrontament polític». «A la salut vostès manen, però no en saben», adverteixen a la classe política al comunicat, on reclamen una resposta «coordinada, equitativa i basada exclusivament en criteris científics clars, comuns i transparents». El manifest, en forma de decàleg, les societats –que representen més de 170.000 professionals sanitaris de tot l'Estat– estableixen les directrius que creuen que haurien de marcar la lluita contra la pandèmia.

«Hem de canviar ja tanta inconsistència política, professional i humana», subratllen.