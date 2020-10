El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya continua pujant i ja supera la barrera dels 200, que suposa un risc molt alt, arribant als 215,15 punts. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també puja i passa d'1,06 a 1,13. Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han declarat 1.063 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 148.270 des de l'inici de la pandèmia, i hi ha hagut vuit noves morts, arribant a les 13.415.