Tamara Carrasco, absolta del delicte d'incitació a desordres públics

El jutjat penal número 25 de Barcelona ha absolt l'activista dels CDR Tamara Carrasco del delicte d'incitació a desordres públics pel qual l'acusava la fiscalia, que li demanava set mesos de presó. La magistrada no veu acreditat que Carrasco enviés el març del 2018 un àudio sobre possibles accions dels CDR a ningú més que al seu grup d'amics ni que el difongués a través de l'aplicació de WhatsApp. Tampoc veu acreditat que ella exercís funcions de coordinació dins dels CDR.

Tamara Carrasco va ser detinguda l'abril del 2018 i inicialment va ser investigada per l'Audiència Nacional per rebel·lió i terrorisme. El novembre del mateix any el magistrat de l'Audiència Nacional Diego de Egea decidia enviar el cas als jutjats catalans per un delicte de desordres públics. Tot i això, va mantenir sobre Carrasco l'obligació d'estar confinada al seu municipi. Sis mesos més tard, l'Audiència de Barcelona va acordar que fos el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona i no el jutjat d'instrucció número 1 de Gavà qui es fes càrrec de la causa contra Carrasco. A finals de maig del 2019, després de més d'un any, el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ordenava l'aixecament del confinament de Carrasco.