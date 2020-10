Troben mort en una zona boscosa de Barcelona el violador de la Vall d'Hebron

Els Mossos d'Esquadra van trobar mort diumenge en una zona boscosa de Barcelona José Rodríguez Salvador, conegut com el violador de la Vall d'Hebron, que a mitjans dels noranta va ser condemnat a més de 300 anys per 17 violacions. Rodríguez Salvador, de 61 anys, hauria mort aparentment de forma accidental, en caure per un terraplè, i hauria aparegut mort en una zona boscosa del districte de Nou Barris de Barcelona. Al setembre del 2007, Rodríguez Salvador va sortir de la presó després de complir 16 dels 311 anys que se li van imposar de condemna.