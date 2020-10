Salut confia en reduir els 'botellons' amb l'obertura dels locals d'oci

El Departament de Salut confia que l'obertura aquest dimecres dels locals d'oci nocturn sense fer ús de la pista de ball ha de permetre reduir les festes il·legals i els 'botellons'. "L'oci regulat ens ajudarà a disminuir aquest oci no tant regulat", ha explicat el secretari de Salut, Josep Maria Argimon. L'ús d'aquests locals també ha de permetre millorar la traçabilitat "en el supòsit que haguem tingut algun brot en aquests espais nocturns", ha afegit.

"No hem de pensar que reobren les discoteques amb l'activitat de ball, perquè això és una línia vermella", ha advertit Sergi Delgado, de Protecció Civil. Ha explicat que aquests establiments podran obrir amb taules i cadires a la pista de ball per consumir begudes o per activitats musicals.