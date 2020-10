El rei i Sánchez arriben a l'Estació de França enmig d'un gran dispositiu de seguretat

El rei i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja són a dins de l'Estació de França. Han arribat enmig d'un gran dispositiu de seguretat que ha blindat l'estació, tallant els accessos a l'avinguda Marquès d'Argentera. Felip VI i Sánchez s'han saludat posant-se la mà al cor i han conversat una mica abans d'entrar. De fons se sentien els crits dels centenars de manifestants de la cadena humana convocada per les entitats i els partits independentistes, i que estan situats a Pla de Palau. Els CDR, per la seva banda, han quedat finalment a l'Arc del Triomf i unes 500 persones s'intenten apropar a l'estació, resseguint el cordó policial, pels carrers Princesa i Comerç.

Mig miler de persones convocades pels CDR avancen pels carrers del Born fins arribar a Pla de Palau

Mig miler de persones convocades pels CDR intenten apropar-se a l'Estació de França pels carrers del Born. Inicialment havien quedat al carrer Comerç amb Marquès d'Argentera, però el gran dispositiu policial els ha obligat a canviar el punt de trobada fins a l'Arc de Triomf. Allà han començat a baixar per l'avinguda Lluís Companys i han entrat al Born, passant per Princesa i el carrer Comerç, resseguint el perímetre policial fins arribar a Pla de Palau, on també hi ha la cadena humana convocada per entitats i partits independentistes. Allà hi ha un cordó format per furgones policials. Els manifestants porten pancartes amb el lema 'Sentenciem-los', i criden consignes com 'Fora el Borbo' o '1-O, ni oblit ni perdó'.