Espanyolistes i ultres coincideixen al monument de Colom celebrant el 12-O

Desenes de persones -unes 400, segons la Guàrdia Urbana- es van concentrar ahir al monument a Cristòfor Colom de Barcelona per celebrar el Dia de la Hispanitat. Ho han fer convocats per Vox i l'entitat Somatemps, que van organitzar una ofrena a la Verge del Pilar als peus del monument. També hi van anar ultres que s'hi van manifestar amb simbologia franquista i nazi, però que van realitzar un acte paral·lel al costat oposat del monument en què van clamar per l'absolució dels assaltants al Centre Cultural Blanquerna de Madrid. Els havia citat el Front Nacional Identitari, que s'hi va fer present amb banderes clamant pel «nacionalsocialisme identitari».

L'acte de Vox i Somatemps va començar amb la benedicció d'una imatge de la marededéu per part d'un sacerdot, que la va reivindicar com a «fundadora d'Espanya». Seguidament, diverses persones -entre elles el diputat de Vox al Congrés Ignacio Garriga i l'eurodiputat Jorge Buxadé- van dipositar flors grogues i vermelles a les escales per formar la bandera espanyola. Garriga va assegurar que és «especialment important» celebrar el 12 d'octubre a Barcelona.