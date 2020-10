Retiren tots els lots d'una càrnia catalana

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha ordenat retirar tots els lots de fuet i espetec produïts per l'empresa Embutidos Solà per la presència de salmonel·la. Tot i que, a hores d'ara, no s'ha confirmat cap cas a l'estat espanyol, l'AESAN ha pres la decisió preventivament després que l'Agència de Salut Pública del Departament de Salut (ASPCAT) s'hagi decantat per aturar l'activitat d'elaboració de fuets i espetecs de l'empresa de Gurb (Osona) i retirar tots els productes a Catalunya.

Segons informa l'Agència de Salut Pública, la retirada del mercat afecta a tots els productes de fuet i espetec elaborats per Embutidos Sola, de qualsevol lot, format i presentació. En aquest sentit, afegeixen, les autoritats sanitàries de control alimentari de l'ASPCAT comprovaran la retirada dels productes en els establiments catalans implicats. A nivell espanyol s'ha alertat a la resta d'oganismes a través del Sistema d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).

La retirada també afecta a altres marques comercials, elaborades per Embutidos Solà, com són Cabanes, La Granja, Calet, Solà i Masó, Don Teo, Cambasec, Sanglier, Fran-per, Vic d'Or, Tapas Pape, Julian Mairal i Reketukas.

Des de l'ASPCAT també demanen a les persones que en tinguin al seu domicili que s'abstinguin de consumir-lo i el tornin al punt on els van adquirir.

La retirada de tots els lots arriba després que, primer per decisió de l'AESAN, però després per voluntat pròpia de l'empresa, s'hagin tret del mercat prop d'una quarantena de lots. S'havien distribuït majoritàriament a França –on es va detectar un brot de 18 persones afectades-, però també a Lituània, Bèlgica, Andorra, Catalunya, l'Aragó, Andalusia, les illes Canàries, Cantàbria i Madrid.