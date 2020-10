Vilalta reivindica el llegat de Companys per «culminar la república catalana»

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha destacat que el seu partit són els "hereus" del president Lluís Companys, que avui fa 80 anys que va ser afusellat. Des del Castell de Montjuïc, per commemorar aquesta efemèride, Vilalta ha destacat que ERC està "més compromesa que mai per avançar fermament cap al camí de la llibertat. "Ens conjurem a fer possible i avançar amb fermesa per culminar la república catalana", ha afegit. Segons Vilalta, cal voluntat política per entendre que la resposta és l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia.

Per la seva banda, el president de la federació d'ERC a Barcelona, Gerard Gómez del Moral, ha destacat que Companys és el primer president d'ERC condemnat per rebel·lió per haver proclamat l'estat català i ha afegit que no ha estat el darrer president d'ERC condemnat, en referència a Oriol Junqueras, condemnat per l'1-O a 13 anys de presó.

Continuant amb el paral·lelisme, ha recordat que Companys va ser amnistiat per Manuel Azaña i, per tant, ""és el primer president amnistiat per les forces democràtiques". En aquest context, ha reclamat a l'Estat una llei d'amnistia per al conjunt dels represaliats.