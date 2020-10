Protesta en cotxe a Lledoners per denunciar els tres anys de l'empresonament dels 'Jordis'

Set marxes de vehicles han confluït aquest divendres a la presó de Lledoners coincidit amb els tres anys d'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Segons l'ANC, l'acte ha mobilitzat fins a 1.500 cotxes i motos que han sortit de set punts diferents del país: L'Aldea, Barcelona, La Jonquera, Lleida, Puigcerdà, Tremp i Vic. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha llegit un manifest i ha apuntat que han estat "tres anys de resistència i lluita del moviment independentista", tot afegint que "la clau de la victòria és quan les institucions i la mobilització popular van alineades, com va passar l'1-O". "El nostre compromís és persistir fins aconseguir-ho, fent pressió a les institucions, als partits i amb l'acció directa", ha reblat.

Paluzie he expressat que el temps que porten els 'Jordis' a la presó han estat "tres anys de resistència i de lluita del moviment independentista". "Aquesta lluita encara no ens ha portat a la independència, però sabem el perquè. Perquè no hi ha secrets i la clau de la victòria és quan les institucions i la mobilització popular van alineades com va passar l'1-O", ha apuntat Paluzie.

Els vehicles han començat a arribar al centre penitenciari a dos quarts de sis de la tarda i han fet sonar clàxons i música per denunciar la "repressió i persecució que pateix l'independentisme per part de l'estat espanyol". Segons l'ANC, entitat organitzadora de l'acte, la marxa ha congregat fins a 1.500 vehicles que han arribat des d'alguna de les set marxes organitzades com també a títol individual. La protesta també ha provocat retencions a la carretera C-55.

Inicialment l'ANC havia previst organitzar, després de la marxa de vehicles, un acte polític al Nou Congost de Manresa, però finalment van decidir anul·lar-lo degut a les noves mesures anunciades pel Govern per frenar l'expansió de la covid-19.

Precisament aquest divendres es compleixen tres anys de l'empresonament dels 'Jordis', dimecres va fer un any de la sentència del judici de l'1-O i també es compleix un any de l'empresonament del madrileny Dani Gallardo.