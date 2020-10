Un miler de restauradors clamen a Barcelona contra el tancament

La manifestació convocada ahir a la plaça Sant Jaume de Barcelona per restauradors i comerciants per protestar contra el tancament decretat pel Govern va congregar un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, que van lamentar que se'ls responsabilitzi per l'augment de contagis del coronavirus.

Amb una cassolada i sota el lema «No som el problema», la protesta va estar secundada per entitats com el Gremi de Restauració de Barcelona, Barcelona Oberta, Comertia Retail, les patronals Foment Treball i Pimec i representants de les principals associacions i eixos comercials de la ciutat. Els manifestants van alertar que la decisió de l'executiu català destruirà centenars de llocs de treball i portarà a la fallida moltes companyies, ja en situació crítica per l'aturada econòmica durant l'estat d'alarma i la mala temporada turística.

A la concentració de la plaça Sant Jaume s'hi van sumar també els treballadors de l'oci nocturn, que roman tancat des del juliol passat i les principals entitats es manifestaven ahir també davant la Catedral de Barcelona.



Colau rebutja fer polèmica

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va rebutjar «fer polèmiques com han fet a la Comunitat de Madrid» per les mesures per frenar el contagi de la covid, com la de tancar bars i restaurants que va decidir la Generalitat. Va explicar que les dades que li ha donat la Generalitat són que «la majoria dels contagis es produeixen en l'àmbit domèstic i en socialitzar a les terrasses, on ens traiem la mascareta».

Mentrestant, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, va exigir mesures «immediates» d'ajuda a bars i restaurants, per «no deixar tirat» al sector de la restauració. Fernández va opinar que la decisió de la Generalitat de tancar els establiments és «desproporcionada», perquè «s'aplica en uns sectors si i a d'altres no». Igual que el diputat Vidal Aragonés de la CUP, que va afirmar que no s'ha demostrat que aquests establiments siguin un focus de contagi, i ha qüestionat que aquesta mesura serveixi per aplanar la corba de positius de coronavirus.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va mostrar el seu suport a les mesures sanitàries i va avisar que s'hauran de prendre mesures «quirúrgiques en períodes curts».