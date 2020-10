Investiguen treballadores d'un hospital de Tarragona per un vídeo viral a TikTok

Diverses treballadores de l'hospital Joan XXIII de Tarragona estan sent investigades per gravar un polèmic vídeo per TikTok. El vídeo es va divulgar a mitjans d'aquesta setmana i hi apareixen quatre treballadores uniformades, una d'elles estirada en una llitera de l'hospital, participant en una coregografía amb l'objectiu d'«entretenir un pacient».

Tal com mostren les imatges, divulgades per una de les participants, les dones ballen en una de les habitacions del centre hospitalari una cançó que es va fer popular durant el confinament per acompanyar un vídeo en què alguns portadors africans carregaven un fèretre mentre ballaven. Tot això mentre porten el seu uniforme de treball posat.

«Les infermeres de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, hospital on estan ingressats uns coneguts, burlant-se dels morts», es podia llegir al costat de la gravació que un usuari va compartir a través de la xarxa social Twitter.

Segons va avançar el Diari de Tarragona, des del centre van explicar que es va poder constatar que la gravació va ser realitzada dins el recinte hospitalari i que les persones que hi apareixen, efectivament, són treballadores de l'hospital.



Investigació del vídeo

Després de veure el contingut de les imatges, la direcció del centre hospitalari ja s'ha reunit i ha acordat dur a terme una investigació en considerar que és inapropiat fer aquest tipus de vídeos amb l'uniforme posat i dins el lloc de treball, on es troben persones ingressades que pateixen dures malalties.

En funció dels resultats que ofereixi aquesta investigació, els responsables de l'hospital Joan XXIII van assegurar que es prendran les mesures corresponents contra totes aquestes treballadores. El vídeo, que ha esdevingut viral a les xarxes socials, acumulava ahir més de 80.000 reproduccions. A més, un gran nombre d'usuaris van carregar en els seus comentaris contra l'actitud de les dones.