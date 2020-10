Catalunya declara 51 morts i el risc de rebrot puja 28 punts més

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya puja 28 punts més i aquest dimarts està en 466,49 punts, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, baixa lleugerament, d'1,30 a 1,28. En l'actualització de dades s'han declarat 2.855 nous casos confirmats per PCR o tests d'antígens (TA), fins als 179.162 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 51 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.670. D'altra banda, hi ha 77 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 1.385 persones, 239 de les quals a l'UCI (+25).