Els Mossos, preparats per garantir el toc de queda

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que els Mossos d'Esquadra estarien preparats per garantir l'aplicació del toc de queda. "Els Mossos estan preparats, si s'acaba aplicant, farem tot el possible per poder garantir el seu dret", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio. Ha afegit que és una mesura "molt restrictiva" de drets fonamentals i que s'aplicaria a tot el territori i que per això és essencial la coordinació amb les policies locals. Sàmper ha insistit que aquesta és una opció que està sobre la taula.