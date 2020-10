El coronavirus ofega el comerç local: ja hi ha un 30% de locals buits a Catalunya

Carrers pràcticament buits. Cartells 'd'en venda' o 'en lloguer'. Persianes abaixades. El comerç agonitza per la pandèmia i la falta de demanda ha deixat un 35% dels establiments buits a Catalunya, una dada que podria agreujar-se per les noves restriccions, segons PIMEComerç. La crisi del coronavirus també ha revelat la dependència del turisme d'alguns eixos comercials que han quedat orfes per la manca de visitants, com la Rambla de Barcelona o el Barri Vell de Girona. Els comerciants confien ara en les vendes de Nadal i adverteixen que, si no van bé, la situació serà "molt complexa". "Si no tenim una campanya relativament bona, hi haurà una mortalitat d'empreses molt importat", alerta el vicepresident de Barcelona Comerç, Pròsper Puig.

El 2019, Catalunya tenia 98.309 locals comercials en actiu, segons el Cens d'Establiments Comercials de Catalunya (CECC) de la Generalitat. Aquesta dada representa una caiguda del 2,9% respecte als 101.276 locals registrats el 2018 i un descens del 4,8% en comparació amb els 103.214 espais del 2017. Les dades demostren una tendència de destrucció de locals comercials prèvia a la crisi del coronavirus, tot i que la pandèmia ha agreujat encara més la situació.

Un problema agreujat: "És la tempesta perfecta"

"Fa un temps venim notant una desocupació dels locals comercials. Les maneres de consumir estan canviant i el món del comerç electrònic ha guanyat molt terreny", explica el director àrea d'immobiliària d'empresa de Forcadell, Toni López. A Barcelona, hi ha actualment prop de 80.500 locals comercials, dels quals 14.000 estan buits. La consultora immobiliària preveu que, a principis de 2021, un de cada tres establiments estiguin tancats.

També s'hi suma la falta d'activitat derivada de la implementació del teletreball. "És la tempesta perfecta. La situació econòmica és terrorífica i deixarà molts comerços i restaurants tancats i molta gent a l'atur", alerta Paricio.

La pandèmia ha provocat una caiguda del trànsit de vianants en els carrers comercials de les principals ciutats. En els últims tres mesos, s'ha detectat una "nova realitat", caracteritzada per menys gent als carrers i un "pronunciat" descens d'entrades a botigues i establiments comercials. A la capital catalana, el carrer més afectat ha estat Passeig de Gràcia, amb un descens de visitants del 52%; seguit de Rambla Catalunya, amb un 40%, i l'avinguda Diagonal, amb un 20%, segons un informe de TC Group Solutions. En general, a Barcelona el trànsit de vianants ha caigut un 32%, seguit d'un 28% a Lleida, un 25% a Tarragona i un 23% a Girona.

A la capital del Gironès hi ha actualment una quarantena de locals en lloguer, bàsicament de franquícies i negocis enfocats al turisme. L'impacte de la pandèmia es fa més evident a la zona del Barri Vell, sobretot a la Rambla, l'Argenteria i el carrer Ballesteries. "La majoria de l'eix comercial són botigues de fa molts anys. La gent realment arribarà fins al límit, fins allà on puguin aguantar", afirma la vicepresidenta de Girona centre eix comercial, Mercè Ramírez.

Tot i això, la situació econòmica d'aquests establiments també dependrà molt dels pròxims mesos. "Si realment no podem salvar la campanya de Nadal, molts comerços no podran aguantar. Donar la volta a les restriccions abans que acabi l'any és clau", afirma. Així mateix, reclama ajudes "ràpides i efectives" per part de l'administració, així com una baixada dels impostos. "El petit comerç és el pulmó de les ciutats i si cau, costarà molt tornar-lo a aixecar", manifesta.

La campanya de Nadal

"Veiem un Nadal perillós. Estem molt preocupats", reconeix el president de PIMEComerç, Àlex Goñi. Davant la pèrdua de turistes, el descens d'activitat i les noves restriccions, els comerciants confien en la campanya de Nadal per mantenir els negocis.

A Figueres, el comerç ha "aguantat bé el cop", afirma l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó. Tot i que alguns establiments han abaixat la persiana, des de l'estiu fins ara molts comerços s'han traslladat a altres punts i, en el seu lloc, n'han obert de nous. "Alguns s'han traslladat aprofitant millors preus i d'altres han aprofitat per acostar-se més al centre", afirma Lladó. "No podem estar contents de com ha anat tot, però és cert que hem aguantat bé", afegeix.

Malgrat això, l'alcaldessa insisteix que caldrà veure com evoluciona la situació en les properes setmanes i si les noves restriccions s'allarguen o no. "El comerç ens diu que està resistint, perquè hi ha alguns establiments molt sòlids i amb llarga trajectòria, però que caldrà veure fins a on poden arribar", assegura. "El sector està esperançat amb la campanya de Nadal i tots esperem que tinguem una campanya decent", afegeix.

El tancament dels bars i restaurants i la limitació de l'aforament en els comerços no ha contribuït a millorar la situació.



Eixos comercials "despoblats"

El sector avisa que el "despoblament" de carrers genera un efecte dissuasiu que allunya els clients i limita les vendes en els comerços. "Els barris no estan patint com nosaltres perquè tenen un teixit veïnal que nosaltres no tenim", afegeix Goñi. Dins dels barris, les zones més afectades són els carrers adjacents als eixos comercials. A Barcelona, alguns comerços han aprofitat l'augment de l'oferta per situar-se en els eixos comercials principals. "El teixit comercial dels voltants s'ha assecat", afirma el president de PIMEComerç, Àlex Goñi.

Els lloguers

Per pal·liar l'impacte del tancament de la restauració i les limitacions en el comerç, el Govern va aprovar aquest dimarts un decret per reduir a la meitat els lloguers dels locals comercials tancats forçosament en cas que arrendatari i propietari no es posin d'acord. "És una bona mesura, entenem que facilitarà els pactes entre propietaris i llogaters, però de totes maneres hem de continuar pagant impostos", afirma la directora general de Barcelona Oberta.

"Han carregat el problema al propietari del local", lamenta Goñi. "Sempre es pensa que darrere dels lloguers hi ha grans fons d'inversió, però a Girona això no és així, es tracta de particulars", explica Mercè Ramírez, de Girona centre eix comercial. "La rebaixa dels lloguers sempre és una ajuda, però no la solució: el que hem de fer és buscar solucions per intentar salvar el comerç, i això no es farà pagant la meitat dels lloguers", conclou.