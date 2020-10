El Govern català demana l'estat d'alarma per decretar el toc de queda

El Govern va reunir-se ahir de manera extraordinària per a sol·licitar a l'executiu central la declaració de l'estat d'alarma a Catalunya amb comandament únic de la Generalitat per tal de poder aplicar el toc de queda a la comunitat. «La situació és extremadament greu, ens recorda massa al que vam viure el mes de març i no ens ho podem permetre», afirmava el vicepresident Pere Aragonès.

Paral·lelament, demanava a la ciutadania que es quedés a casa fins que no s'activin les mesures que permetin l'estat d'alarma: «No podem repetir aquest cap de setmana les imatges del cap de setmana anterior. Reduïm la mobilitat». D'aquesta manera anunciava que en l'aplicació de l'estat d'alarma s'aplicarà a Catalunya un toc de queda que restringirà la mobilitat nocturna.

L'aprovació, possiblement demà

Catalunya segueix el camí d'altres autonomies, com el País Basc, Extremadura, Astúries, La Rioja, Melilla i Navarra mentre estudia possibles noves mesures davant les males dades de la covid-19. Davant aquest panorama, cada vegada són més les autonomies que reclamen al Govern central que prengui les regnes amb la declaració d'un estat d'alarma a tota Espanya i La Moncloa ja considera convocar un Consell de Ministres extraordinari, previsiblement demà, per a aprovar-lo.

Pel que fa a Catalunya, la consellera de Salut, Alba Vergés, ja havia apuntat al matí que el toc de queda a Catalunya estava sobre la taula i que podria aplicar-se sense esperar l'Estat. En la reunió de les autonomies del dijous, es va ajornar la decisió sobre aquest assumpte a l'espera d'un informe jurídic sobre si és necessari l'estat d'alarma per aplicar el toc de queda.

Illa va dir que en tot cas l'estat d'alarma era necessari si es pretén imposar un toc de queda a tot l'Estat o en zones més àmplies que una autonomia. «Les comunitats tenen el seu marc competencial i l'exerceixen», va afegir. Illa va comparèixer al costat del president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, que va explicar que l'autonomia que presideix aplicaria un toc de queda de forma «immediata» i que comença a partir d'avui mateix. Tanmateix, el Govern va decidir «donar temps» a les comunitats per veure quantes decideixen sumar-se a la iniciativa anunciada ja per les comunitats. És el Consell de Ministres el que, segons la Constitució, ha d'aprovar la declaració de l'estat d'alarma. El Govern no necessitaria el vistiplau del Congrés per a aprovar aquest instrument, tret que hagi de demanar una pròrroga per a aplicar-lo més enllà dels 15 dies inicials.

Evitar el confinament total

El president del Govern, Pedro Sánchez, fixa com a objectiu que Espanya se situï «per sota» de la incidència de 25 casos de COVID-19 per 100.000 habitants en els últims 14 dies per a doblegar la corba. «Tenim molt camí per recórrer, però estic convençut que el podrem aconseguir si tenim la màxima disciplina social i comptem amb la màxima resistència i amb moral de victòria», va reclamar Sánchez, que va afegir que la situació de la pandèmia del coronavirus a Espanya és «greu» i empitjorarà amb l'arribada de l'hivern.

Sánchez també va deixar anar un avís: «Si no fem prou, els ciutadans, les administracions i els partits, podem veure'ns abocats a un nou confinament total». Fonts pròximes al líder socialista van indicar que aquest no vol passar pel calvari de juny, quan la falta de suports el va obligar a accelerar la desescalada. El president aspira a comptar amb el suport del PP, que insisteix que no és necessari l'estat d'alarma perquè bastaria amb desplegar una nova llei de Salut Pública, encara que ja no hi hagi temps per a això.