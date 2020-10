El «sí» a la independència gairebé iguala el «no»

El «sí» a la independència de Catalunya s'ha disparat en els últims mesos i ja gairebé empata amb el «no», que només manté un lleu avantatge d'un punt. El 46,3% dels catalans votarien en contra de la secessió si ara hi hagués un referèndum i el 45,5% hi votaria a favor. Des del juliol, els partidaris de la ruptura han pujat 3,5 punts i els detractors han perdut 4 punts, segons una enquesta sociopolítica del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Es tracta de la distància més curta entre les dues opcions des que el juliol del 2019 el no va depassar el «sí» en les preferències dels catalans. Abans, durant molts mesos –que van començar amb el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i el període més turbulent del procés– el «sí» s'havia situat davant del «no».

Les respostes que el sondeig del CEO recull en el seu apartat dedicat als «valors polítics» matisen aquesta dada en moltes direccions.

Quan es pregunta als enquestats quina frase els defineix millor quant al sentiment de pertinença, segueix al davant l'opció «tan espanyol com català» (39,7%). Al darrere hi ha «més català que espanyol» (23,7%) i «només català» (23,4%). La resta de respostes tenen un suport molt inferior.

El sondeig diu que ERC guanyaria les eleccions catalanes si es fessin ara, seguit de prop per JxCat, però l'independentisme no arribaria al 50% dels vots que té per objectiu. La suma de les tres formacions independentistes es quedaria en el 47,7%, segons el CEO.

L'enquesta situa Esquerra com a primera força en el Parlament amb entre 35 i 36 escons i un 23,4% del vot; en segon lloc es col·locaria JxCat amb 31 o 32 diputats i el 19,4% dels suports, mentre que la tercera posició seria per al PSC, que obtindria 24 o 25 escons. Ciutadans podria arribar a perdre 20 diputats i es quedaria amb 16 o 17, els comuns n'aconseguirien 8 o 9, el PP pujaria fins als 7 o 8, la CUP fins als 6 o 7 i Vox entraria al Parlament amb entre 4 i 6 escons.



Majoria absoluta

Malgrat no arribar al 50% dels vots, els tres partits independentistes tornarien a obtenir la majoria absoluta tant en la forquilla baixa de l'estimació (72) com en l'alta (75). No obstant això, també s'obriria una majoria alternativa sumant els escons d'ERC, els socialistes i els comuns en la seva estimació més alta, que donaria 70 diputats.