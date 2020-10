Crida urgent de la Generalitat: necessita sanitaris de totes les especialitats

Salut fa una crida per contractar sanitaris de diferents especialitats davant de l'augment de casos de covid-19 dels darrers dies. En un missatge publicat la setmana passada en els canals per a professionals, Salut busca que sanitaris amb disponibilitat per ser contractats s'apuntin al registre habilitat fa uns mesos davant de l'emergència sanitària del coronavirus per "garantir el contínuum assistencial" i l'"eficàcia dels serveis sanitaris". El registre està obert a tots els perfils sanitaris, com metges, infermeres, gerocultores, fisioterapeutes, psicòlegs, treballadors socials o zeladors, entre altres. També s'obre una borsa per a administratius i especialistes en salut pública per a l'enquesta de casos i identificar-ne els contactes.

L'Àrea d'Organitzacions i Professionals del Servei Català de la Salut (CatSalut) ha fet diverses crides als professionals sanitaris en els darrers mesos davant de la crisi de la covid-19. Així, la primera, a finals de març, va anar dirigida a tots els professionals sanitaris per cobrir els espais hospitalaris temporals que s'estaven obrint. La segona va ser a l'abril, per incorporar-se a les residències de gent gran.

La tercera crida del CatSalut va ser a principis de juliol davant del rebrot del Segrià i aleshores es buscaven especialment professionals d'infermeria, metges i metgesses de família, internistes, intensivistes o d'urgències i tècnics auxiliars (TCAI). La quarta publicació va ser a finals de setembre, dirigida a professionals d'infermeria per treballar al 061 Salut Respon davant de l'increment de trucades sobre la covid-19.

D'altra banda, aquest dilluns s'ha publicat una borsa de treball per incorporar personal per fer les enquestes de casos i identificació de contactes de les persones amb coronavirus. Els perfils que busquen són, concretament, administratius i titulars superiors especialistes en salut pública.

Aquesta borsa de treball s'obre després que el Govern acordés crear la setmana passada el Programa de salut pública per a la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes davant de l'emergència sanitària. La previsió és incorporar fins a 500 persones més als equips de rastreig de covid-19 a Catalunya.