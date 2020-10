ERC reobre l'expedient a Bosch per "noves informacions" sobre el presumpte cas d'assetjament

ERC ha reobert l'expedient sobre el presumpte cas d'assetjament al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència durant l'etapa d'Alfred Bosch. Segons ha avançat aquest dimarts el setmanari 'El Temps' i ha confirmat el líder d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, hi ha "noves informacions que han arribat" al partit sobre aquest afer i que ara han d'estudiar. "Els canals sempre estan oberts i ara s'està en la fase d'anàlisi", ha afegit el dirigent republicà, que no ha entrat en més detalls.

L'executiva d'ERC va aprovar a principis d'octubre tancar l'expedient a Bosch i al seu excap de Gabinet, Carles Garcias, acusat d'assetjament per algunes treballadores de la conselleria. El partit va acordar que Garcias, que no milita a ERC, no pugui inscriure-s'hi en un futur i va deixar sense sanció Bosch, que era el seu superior a la Generalitat i que va tramitar el cas a través de la formació i no pels canals de l'administració catalana.