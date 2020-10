La Guàrdia Civil deté quatre homes forts de Puigdemont

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre i la Guàrdia Civil ha posat en marxa a primera hora d'aquest dimecres un dispositiu, amb una vintena d'entrades i registres i diverses detencions, en l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona. L'epicentre de la investigació és el finançament del procés i de l'estructura amb què compta l'excap de l'Executiu català a Brussel·les, així com la vinculació política en l'organització interna del Tsunami Democràtic, així com possibles casos de corrupció. A primera del matí d'aquest dimecres han sigut detinguts l'exconseller Xavier Vendrell, l'empresari Oriol Soler i l'ex alto càrrec de CDC David Madí, molt lligat a Puigdemont.

L'expresident de la Generalitat també ha anunciat en el seu tuit que s'havia produït l'arrest de Josep Lluís Alay, l'historiador a qui el juny del 2018 va nomenar coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència del Govern, càrrec que va exercir fins al 15 de juliol del 2018. Aquell mateix dia va ser nomenat responsable de l'Oficina de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

A més, també s'està investigant a Xavier Vinyals, Antonio Fuste, Roc Aguilera, Pilar Contreras, Marta Molina, l'alcalde de l'Ajuntament de Cabrera de Mar i Jordi Serra, Interventor Delegat.

La causa està oberta pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d'influències. Les indagacions que han provocat l'operació policial es van iniciar fa uns mesos com una peça separada i secreta de les diligències que s'instrueixen al mateix jutjat pel presumpte desviament de fons procedents de subvencions públiques, entre les quals, algunes d'atorgades per la Diputació de Barcelona a entitats de l'òrbita sobiranista i de l'extinta CDC. En total es poden haver produït entre sis i vuit detencions.

Xavier Vendrell Segura (Sant Joan Despí, 15 d'octubre de 1966) és un empresari i polític català. Militant de Terra Lliure entre 1989 i 1991, després de la dissolució de l'organització va ingressar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), i va desenvolupar una carrera política de més de 20 anys en l'esmentat partit, a més d'exercir els càrrecs de diputat al Parlament de Catalunya (1999-2010) així com, breument, el 2006, el de conseller de la Governació de l'executiu català durant el tripartit. Se'l considera un dels components del nucli més pròxim a Puigdemont. Fa mesos que els investigadors l'investiguen i sospiten que està estretament vinculat al Tsunami Democràtic i a algunes de les seves accions, com els aldarulls als voltants el Camp Nou el desembre del 2019.



Una macrocausa

En total hi ha unes 50 persones imputades en la causa principal. Un dels principals implicats és Víctor Terradellas, exdirigent de CDC i vinculat a l'associació CatMón, que abans de la declaració unilateral d'independència (DUI) va enviar un missatge a Puigdemont en el qual l'informava de l'arribada a Barcelona d'un emissari del president de Rússia, Vladímir Putin. Terradellas es va reunir en aquest país amb un exdiputat oficialista rus, a qui va oferir recolzar l'annexió de Crimea a canvi del reconeixement d'una Catalunya independent.

En una interlocutòria de finals del 2019, el jutge afirmava que els fons públics percebuts per l'entitat sobiranista CatMón a través de subvencions irregulars podrien haver sigut destinats a la realització de «viatges i entrevistes» referents a la independència de Catalunya. Els ajuts que investiga, «per tant», serien aliens a l'àmbit propi de la fundació i «a la finalitat per a la qual es van destinar» les subvencions concedides. A partir d'aquí, la Guàrdia Civil, amb coneixement del jutge, va ampliar les indagacions per aclarir si en algun moment es van destinar fons públics per finançar actes de l'exmandatari català a Bèlgica.