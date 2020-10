Troben la nena de tres anys de Calella que no era a la sortida de l'escola

Han trobat sana i estàlvia aquest dimecres una nena de tres anys de Calella que ha estat desapareguda durant unes hores. Segons sembla, la nena no era a l'escola quan els pares l'han anat a buscar. La menor ha aparegut unes hores després al municipi veí de Tordera, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, que ara investiguen el que ha passat. L'ACN ha pogut saber que la menor se l'hauria endut per error un pare que per una qüestió de custòdia feia temps que no veia la seva pròpia filla. Els Mossos han declinat opinar sobre el cas i els seus detalls fins que la investigació aclareixi els fets. El cos policial i l'alcaldessa de Calella, Montse Candini, havien difós la desaparició a través de Twitter demanant la col·laboració ciutadana.