Condemnen un taxista de Barcelona per negar el servei a un home amb gos pigall

Un jutjat de Barcelona ha condemnat per primer cop a l'Estat un taxista per negar el servei a un home amb gos pigall. Els fets van tenir lloc l'octubre del 2018, quan l'invident intentava entrar al taxi amb el seu gos pigall i el taxista va començar a cridar 'Gossos no, gossos no' i va reiniciar la marxa, provocant que l'home es donés un cop amb la porta. Això li va provocar una contusió a l'espatlla esquerra i cervicalgia. El taxista, que ha a reconegut els fets, ha estat condemnat a sis mesos d'inhabilitació com a taxista per un delicte amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques en la modalitat de denegació d'una prestació privada. També haurà d'indemnitzar amb 1.600 euros per les lesions i dany moral.

La fiscalia ha explicat que amb la difusió d'aquesta sentència espera que altres persones invidents que estiguin patint els mateixos fets "s'animin a denunciar-los". Ha afirmat que també ha de servir de "crida d'atenció" per atots els professionals que tenen la resposnabilitat de facilitar la seva prestació pública o privada, havent de complir amb les seves obligacions sense incórrer en cap tipus de discriminació.