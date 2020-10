Cop policial a l'entorn de Puigdemont per desviar fons a Waterloo

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre i la Guàrdia Civil van desenvolupar ahir un operatiu, amb 31 entrades i registres i 21 detencions a Barcelona i Girona, a l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. L'epicentre de la investigació és el finançament del procés i de l'estructura amb què compta l'excap de l'executiu català a Waterloo (Bèlgica), així com la presa de decisions en l'organització interna de Tsunami Democràtic, i també possibles casos de corrupció.

A primera del matí hora van ser detinguts l'exconseller Xavier Vendrell, l'empresari Oriol Soler i l'ex-alt càrrec de Convergència David Madí, molt lligat a l'expresident i considerats el «sanedrí» que va assessorar l'exmandatari en l'1-O. Tots ells estan relacionats amb Junts i ERC.

Els agents també van arrestar Josep Lluís Alay, l'historiador a què el juny de l'any 2018 va nomenar coordinador de Polítiques Internacionals de Presidència de la Generalitat, càrrec que va exercir fins al 15 de juliol del 2018. Aquell mateix dia va ser nomenat responsable de l'oficina de l'expresident Puigdemont.

La causa està oberta pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de diners i desordres públics. Les indagacions que van provocar l'operatiu es van iniciar fa uns mesos com una peça separada i secreta de les diligències que s'instrueixen en el mateix jutjat pel presumpte desviament de fons procedents de subvencions públiques, entre elles algunes de la la Diputació de Barcelona, a entitats de l'òrbita sobiranista i de l'extinta CDC. Segons la Guàrdia Civil, l'operació és la tercera fase d'explotació de la coneguda com a «Operació Volhov».

Els agents es van traslladar als domicilis dels implicats per procedir als arrestos. Un dels registres es va practicar en una empresa d'organització d'esdeveniments d'Igualada que ha muntat actes per la Diputació de Barcelona, la Generalitat i també per Junts per Catalunya. La Guàrdia Civil va intervenir en habitatges particulars i despatxos d'empreses en vuit partits judicials de Catalunya. Els agents van entrar a les 8 del matí al domicili particular de l'empresari Oriol Soler, que viu a Igualdada, la parella del qual és Marina Llansana, vicepresidenta d'Òmnium i exdiputada i exportaveu d'ERC. A la mateixa hora es van produir la resta de detencions.

Entre els investigats, a més de Vendrell, Madí, Soler i Alay, hi ha Xavier Vinyals (excònsol honorari de Letònia i president de la Plataforma Proseleccions Catalanes), Antoni Fusté i Roc Aguilera Vaqueus (de l'empresa Evens d'organització d'esdeveniments), Pilar Contreras Llanas i Josep González-Cambray (d'ERC i que ocupa un alt càrrec en la Conselleria d'Ensenyament), Marta Molina Álvarez, l'alcalde de Cabrera de Mar, Jordi Mir (JxCat), i Jordi Serra, interventor de la Generalitat en l'etapa de Puigdemont. Els agents van detenir a més l'empresari i activista de Girona Josep Campmajó. La detenció de l'edil de Cabrera i el seu regidor d'Urbanisme es deu a les presumptes irregularitats en la requalificació d'uns terrenys del Vendrell, Villa Bugatti, on es pretenia construir un centre amb capacitats, segons informa Guillem Sánchez.

La Guàrdia Civil també està investigant si es van pagar 300.000 euros presumptament desviats de fons públics per la participació de l'expresident Puigdemont al fòrum Crans Montana de debat internacional en les seves edicions de 2017, 2018 i 2019 (aquestes dues últimes ja estava fugat).

La sospita sobre aquest desemborsament neix de la documentació confiscada el maig de l'any 2018 en un registre a Víctor Terradellas, president de l'entitat soberanista CATmón, exdirigent de la extingida CDC i persona molt propera a l'expresident.

Les fonts consultades vinculen aquest assumpte amb la detenció d'Alay. Una altra branca de les indagacions és el desviament de subvencions destinades a l'esport per sufragar despeses del procés. D'aquí la detenció del responsable de plataformes proseleccions catalanes, que ha percebut ajudes.