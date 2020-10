Denunciada l'escola que va entregar una nena a un home que no era el seu pare

Els Mossos d'Esquadra denunciaran l'escola de Calella que aquest dimecres va entregar una alumna de P3 a un home que no era el seu pare, segons ha avançat la Ser i ha confirmat l'ACN. La nena es diu Amèlia, com la filla de l'home que se la va endur, un dels elements que va contribuir a la confusió.

La denúncia es cursa per entregar un menor a una persona sense consentiment dels tutors legals, en aquest cas els seus veritables pares. D'altra banda, el cos policial també denunciarà l'home que es va endur la nena per sostracció de menors. En aquest cas no se'l denuncia per la confusió, sinó perquè la intenció d'aquest individu de 53 anys era endur-se la seva filla de debò, fet que tenia vetat per una qüestió de custòdia legal.

Cal recordar que els fets van tenir lloc ahir a la tarda. Cap a les quatre l'home va anar a l'escola a buscar la nena, i per error li van entregar l'Amèlia equivocada. Mitja hora més tard, quan els familiars d'aquesta menor la van anar a buscar es van adonar que no hi era.

Va començar aleshores una recerca que va implicar cossos policials i administracions locals, des d'on també es va difondre a les xarxes socials un prec per buscar la nena al costat de la seva fotografia.

Finalment, unes hores després es va trobar la menor desapareguda a Tordera, municipi pròxim al de l'escola, i es va poder esbrinar el que havia passat.