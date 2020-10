El Govern ultima noves mesures per al cap de setmana: confinament municipal i sense activitat cultural ni esportiva

El Govern ultima el confinament perimetral municipal de cap de setmana i el tancament de tota activitat cultural i esportiva, així com les extraescolars. No es permetrien les entrades i sortides del territori català. També es prorrogaria el tancament al públic de bars i restaurants, ha avançat Rac1 i ha pogut confirmar l'ACN. Això sí, el servei de menjar a domicili es podria prorrogar fins a les 23 hores. Pel que fa al comerç, només podria funcionar el de menys 800 metres quadrats. Es mantindria l'àmbit laboral, amb recomanació de teletreball, i les escoles obertes.

En aquest cas, el Procicat també es planteja aprovar algunes recomanacions d'educació a distància que podrien afectar els ensenyaments de batxillerat i FP.

El confinament perimetral municipal de cap de setmana començaria, segons els plans del Govern, a les 6 del matí del divendres, i acabaria a les 6 del matí del dilluns.

Totes aquestes mesures duraran 15 dies i després es revisaran per augmentar-les, relaxar-les o bé mantenir-les tal qual.

Aquest matí hi haurà una reunió del Procicat per acabar de tancar totes les mesures, i després es trobarà el Govern, on també s'aprovaran ajudes de suport i acompanyament pels àmbits que es veuen afectats per les noves restriccions.