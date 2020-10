El jutge afirma que Madí desqualificava Torra i deia manar a Interior

La Guàrdia Civil va punxar desenes de telèfons mòbils en l'operació contra l'anomenat 'estat major' de l'expresident Carles Puigdemont. D'aquestes escoltes, segons la interlocutòria del jutge Joaquín Aguirre, es desprèn que David Madí, president d'Aigües de Catalunya, va ser un dels líders de Tsunami Democràtic i va cometre suposadament «tràfic d'influències» per aconseguir diversos contractes públics. Aguirre també creu que Madí continua tenint molt pes dins del Govern i recull en l'escrit expressions molt desqualificatives que el sospitós, presumptament, hauria utilitzat contra Quim Torra, Oriol Junqueras o David Bonvehí.



En l'escrit, Aguirre destaca que Madí i Xavier Vendrell, un altre dels encausats, es van reunir el 21 d'octubre del 2019, una setmana després dels greus aldarulls que es van produir a Catalunya en protesta contra l'empresonament dels líders al procés, amb el llavors conseller d'Interior, Miquel Buch, i el secretari d'Interior, Brauli Duart, tots dos ja cessats pel president Torra. I que després d'aquesta reunió, Vendrell va afirmar haver-li «salvat el cul» a Buch –molt qüestionat per l'independentisme per l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant les protestes–. També que Madí, quan Buch i Duart van ser finalment cessats, va assegurar que als dos «Torra se'ls folla perquè li han portat la contrària o no l'han deixat fer les seves animalades».

Segons Aguirre, Madí «tampoc dubta que els Mossos estaran al seu costat si declaren la independència». Tal com publica avui El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, una informació que el jutge no considera «fútil» perquè «després del nomenament de Miquel Sàmper» com a conseller d'Interior en substitució de Buch, «el primer que diu és que no faci res sense que primer parli amb ell perquè cal explicar-li moltes coses a nivell de persones de confiança i de tot. Que tot l'equip que hi ha allà –a la conselleria– és seu».

La interlocutòria inclou expressions de Madí molt desqualificatives per a Torra –«subnormal»–, Oriol Junqueras –«desequilibrat»– o David Bonvehí –«subnormal»–. I afirma, així mateix, que Madí és sospitós de «tràfic d'influències» i que per aquest motiu ha contractat «Joan Puigcercós i Cinta Pascual» perquè li obrin «els consistoris governats per ERC». També ha mirat d'influir «en l'Agència Catalana de l'Aigua» amb l'objectiu «que es faci un concurs sobre la deteccio? de Covid-19 a l'aigua». I conclou que Madí «ha intentat obtenir rèdit econòmic de la crisi sanitària provocada pel coronavirus».