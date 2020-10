Mitjà denuncia que se l'ha vetat a una reunió del Govern amb experts de la covid-19

Oriol Mitjà ha denunciat a través de Twitter que ha "corroborat" que "algú" va vetar la seva participació en una reunió entre el Govern i "experts covid" a principi de setmana. El científic, que es declara "molt trist" a la mateixa piulada, es pregunta qui deu haver estat la persona que no l'ha permès assistir a la trobada. I especula: "Potser algú que no respon amb paraules i honestedat sinó amb mesures vexatòries i maquiavèliques".

La piulada ha generat diversos comentaris, alguns dels quals han estat contestats pel mateix Mitjà. Per exemple, reitera que ha corroborat el veto però que no sap "qui de Govern" ha estat. I afegeix: "Estic dolgut que això em passi al meu país".

Un altre tuitaire li recomana que no oblidi que no hi ha ningú imprescindible. A això, Mitjà contesta: "No és perquè sigui o no prescindible, sinó que denuncio l'acció de vetar a una taula de diàleg algú que pensa diferent".