Aldarulls i enfrontaments entre Mossos i contraris a les restriccions a Barcelona

El centre de Barcelona ha estat escenari d'un seguit d'aldarulls i enfrontaments entre els participants d'una concentració de rebuig a les restriccions per la covid-19 i els Mossos d'Esquadra. L'acte ha començat cap a les sis de la tarda i segons la Guàrdia Urbana ha reunit unes 1.500 persones de signes molt diversos, persones amb negocis afectats per les restriccions, altres d'ideologia cupaire o també negacionistes de la covid. Durant tota l'hora han llançat petards, pots de fum i altres objectes, però cap a tres quarts alguns dels concentrats han començat a tirar objectes més contundents i tanques de seguretat. Ha estat aleshores quan els Mossos han carregat amb les furgonetes amb què custodiaven l'acte i l'han dissolt.



La policia ha dispersat els manifestants i n'ha arraconat alguns a l'entorn del carrer Jaume I. Molts, però, han fugit corrent cap a Via Laietana, i els Mossos han començat a perseguir-los amb les furgonetes.





BREAKING: Resistance to the NWO grows - major protests against lockdowns in Barcelona Spain. pic.twitter.com/0bEEbjejC3 — Minitrue? (@banthebbc) October 30, 2020