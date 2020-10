No es descarta un confinament domiciliari a Catalunya si la situació no millora

El secretari de Salut, Marc Ramentol, ha afirmat que les noves restriccions per frenar la covid s'allargaran els dies "que facin falta" i si no funcionen no descarta instar el govern espanyol a plantejar el confinament domiciliari. En declaracions a TV3, ha explicat que els darrers dies s'està notant una "desacceleració" en el nombre de casos però no en l'impacte a la xarxa assistencial i ha dit que l'objectiu és baixar dels 5.500 diaris actuals a uns 1.800. Ramentol ha afirmat que el confinament domiciliari ha de ser sempre "l'última alternativa" però no l'ha descartat. "Si veiem en el decurs dels propers dies que les mesures no són suficients, haurem d'instar el govern espanyol perquè es plantegi aquesta possibilitat", ha manifestat.

El secretari ha valorat que les mesures que es van prendre ara fa 15 dies, com el tancament de la restauració, han començat a donar fruits, ja que ha assegurat que si no s'hagués fet res tenien una previsió de 10.000 casos diaris. Tot i això, ha dit que els 5.500 actuals són "insostenibles" i posen en perill poder mantenir l'activitat assistencial no covid i la covid.

Per això, ha indicat que l'objectiu no ha de ser estabilitat la corba sinó "doblegar-la" i ha valorat que quan el semàfor de la xarxa assistencial deixi d'estar en vermell serà "el moment d'iniciar la desescalada de les mesures".

Ramentol ha explicat que les mesures anunciades aquest dijous volen ser un pas més "abans d'arribar a un confinament domiciliari". Ha insistit però que no es pot "renunciar a cap mesura" que pot ser efectiva per doblegar la corba.

En ser preguntat sobre la cultura, ha asseverat que saben que no hi ha un control descontrolat en aquests ambients però ha justificat el seu tancament gairebé total pera aconseguir l'objectiu general de reduir les interaccions i la mobilitat.

Ha assegurat que des del Govern no s'ha pretès mai "carrer sobre l'esquena de la ciutadania l'única responsabilitat" en el control de la pandèmia i ha garantir que els sistema de salut continuarà fent "esforços" com els que ha assegurat que ja ve fent.

En aquest sentit, ha apuntat que cada cop hi ha més evidència que apunta que el rastreig és molt important en una fase anterior a la que viu Catalunya ara i que ho tornarà a ser quan s'aconsegueixi reduir els casos. Tot i això, ha assegurat que es manté l'aposta per aquest rastreig, tot i que "no ha de ser l'estratègia principal per fiar el control de la pandèmia".

D'altra banda, ha explicat que ja s'han repartit un milió –dels tres adquirits- de tests d'antígens entre centres d'atenció primària i hospitals apartats de nuclis urbans. Principalment s'estan dirigint a persones amb símptomes però ha afirmat que esperen estendre-ho en les properes setmanes a asimptomàtics que siguin contactes estrets de casos confirmats.