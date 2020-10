Enfrontaments entre Mossos i contraris a les restriccions per la COVID-19 causen 30 ferits

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dotze persones (dues d'elles menors) durant els disturbis que van començar a la tarda després d'una concentració a Barcelona contra les restriccions per contenir el coronavirus, en els quals van resultar ferides 30 persones, entre elles vint agents. Els Mossos també van detallar que dues furgonetes de la Brigada Mòbil (Brimo) van quedar inutilitzades i altres van patir múltiples danys, així com 5 vehicles policials van resultar danyats (3 dels Mossos i 2 de la Guàrdia Urbana, comptant-hi una moto). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va portar a terme set actuacions.

Unes 1.500 persones, segons les xifres de la Guàrdia Urbana, es van concentrar a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, en una protesta en què van participar diversos sectors afectats per les restriccions decretades pel Govern per contenir el coronavirus, que inclouen el tancament d'espais culturals i esportius, així com el de bars i restaurants i el confinament municipal durant el cap de setmana.

Després d'aquesta concentració, cap a les 7 de la tarda una cinquantena de persones, segons fonts policials, van iniciar els aldarulls, davant el quals van intervenir els efectius antiavalots dels Mossos, que van carregarcontra els manifestants amb les porres i amb projectils de foam.

Alguns manifestants van fer barricades i van cremar contenidors al centre de la ciutat, així com van llançar tanques, petards i pots de fum a la línia policial, causant uns disturbis que es van estendre des de plaça Sant Jaume pel centre de la ciutat, a espais com la plaça Urquinaona i la Via Laietana.



Els Mossos parlen d'«infiltrats»

El director general dels Mossos, Pere Ferrer, va explicar que les investigacions assenyalen «grups d'extrema dreta molt violents i organitzats». Va titllar d'«infiltrats» els que van iniciar els aldarulls després de la protesta i va assenyalar la possibilitat que actuïn coordinats amb manifestants a altres països.