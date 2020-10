Llibertat amb càrrecs per a l'«estat major» de Puigdemont

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre, que investiga la presumpta malversació de fons de persones de l'entorn de Carles Puigdemont, va deixar ahir en llibertat amb càrrecs els nou detinguts en la macrooperació de la Guàrdia Civil que va suposar la detenció de l'«estat major» de Puigdemont. Entre els que han quedat en llibertat provisional després de comparèixer i acollir-se al seu dret a no declarar hi ha l'empresari i exdirigent de CDC i president d'Aigües de Catalunya, David Madí; l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, i el president de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals.

El jutge també va deixar en llibertat Oriol Soler, també home de confiança de l'exmandatari català; Roc Aguilera i Antoni Fuster, aquests dos últims, d'una empresa d'Igualada que ha organitzat esdeveniments per a la Generalitat, però també per a JxCat.

El jutge va acordar deixar en llibertat els nou detinguts després que la Fiscalia no demanés mesures cautelars. A més dels esmentats, van quedar lliures l'interventor del Consell de l'Esport, adscrit al Departament de Presidència de la Generalitat, Jordi Serra, així com l'empresària i professora Marta Molina i l'empresari Enric Mir. Tots els investigats s'han acollit al seu dret a no declarar. Les diligències han sigut secretes fins divendres passat. Les sospites es basen en les nombroses intervencions telefòniques acordades pel magistrat.

Dels 21 detinguts dimecres passat per la Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Volhov, més de la meitat ja van quedar en llibertat aquell dia, entre ells l'historiador Josep Lluís Alay, cap de l'oficina de l'expresident Puigdemont, a qui acompanyava quan va ser arrestat temporalment a Alemanya.

La causa contra la suposada trama acusada de desviar subvencions públiques per finançar les despeses de l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo –oberta pels delictes de malversació, suborn, prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i desordres públics– és fruit de converses telefòniques intervingudes durant l'any i mig que el cas s'ha mantingut sota secret de sumari.

El jutge situa l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell en la direcció de Tsunami Democràtic, plataforma des de la qual suposadament «va promoure» desordres públics després de la condemna a la cúpula del procés l'octubre del 2019.

A més, el jutge sospita que Vendrell va utilitzar la seva influència política per contactar amb membres del Govern a fi de beneficiar els seus diferents negocis, vinculats al tractament de residus municipals, els laboratoris de biomecànica i fins a la fabricació de tests de covid-19.

En el cas de Madí, el jutge creu que l'empresari i ex alt càrrec de CDC s'ha beneficiat d'un «important tràfic d'influències» amb el conseller Damià Calvet (JxCat) i ha contractat l'exconseller republicà Joan Puigcercós per «obrir-se ajuntaments» d'ERC.Sobre l'empresari Soler, el jutge apunta que hi ha indicis de la seva participació en l'«estructura organitzativa» de Tsunami Democràtic i desconfia dels gairebé 3 milions d'euros en subvencions de l'administració catalana que va rebre entre el 2016 i el 2020, en contractes menors d'adjudicació directa.