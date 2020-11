Aquesta és la proposta de la Cambra de Comerç per reobrir la restauració

La Cambra de Comerç de Barcelona enviarà un llistat de "propostes concretes" al Departament de Salut i al Procicat per reobrir els bars i restaurants, segons ha avançat Rac1. L'ens cameral planteja "activar" les terrasses, controlar el nivell de diòxid de carboni dels establiments, nomenar un "agent covid" que vetlli pel bon funcionament de les mesures i permetre que els grups familiars puguin accedir a reservats. A aquestes mesures s'hi suma l'obligatorietat de portar mascareta durant tot l'àpat, tant abans, com després i també entre plat i plat. Així mateix, la corporació proposa realitzar tests ràpids "massius" als clients abans d'entrar al local, a través d'acords amb les farmàcies més properes.

La proposta, elaborada per un equip de treball impulsat per la Cambra de Comerç però amb el vistiplau del sector, també planteja la possibilitat de posar mampares entre comensals de famílies diferents i fixar l'aforament dels locals en funció de cada espai.

"Els darrers dies la situació se'ns ha escapat de les mans i mesures tan dràstiques com tancar un sector completament no les podem valorar positivament", ha lamentat el president de l'entitat, Joan Canadell, en declaracions al programa Planta Baixa de TV3. El president cameral ha reclamat afinar "una mica més" i impulsar mesures més "quirúrgiques i equilibrades" per mantenir una part de l'activitat.

Canadell també ha defensat la importància de "salvar" la campanya de Nadal i ha recordat que en aquest període es produeix una gran part del consum anual.

En paral·lel, les Cambres de Comerç de Catalunya llançaran una línia de més de vuit milions d'euros per ajudar les empreses i autònoms més perjudicats per la crisi. Aquestes ajudes es destinaran a àmbits com la digitalització, mediació per possibles problemes amb els lloguers o assessorament a companyies que vulguin reorientar el negoci, entre altres.