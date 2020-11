Damià Calvet confirma que vol liderar la llista de JxCat

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha confirmat la seva intenció de liderar la llista de JxCat a les eleccions al Parlament del proper 14 de febrer. En una entrevista al programa 'Cafè d'Idees' de Ràdio 4 i La2 de TVE, Calvet així ho ha explicat: "M'hi presentaré a les primàries de JxCat". En aquest sentit, ha matisat que, igual que ja va avançar la diputada al Congrés Laura Borràs, optarà a ser el cap de llista sempre que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, decideixi no ocupar l'1. Si Puigdemont, tot i saber que no podria ser investit, opta per ser el cap de llista, Calvet diu que es presentarà per ocupar els següents llocs. De fet, si Puigdemont és el número 1, qui ocupi el 2 seria el candidat efectiu a una possible investidura.

La direcció de JxCat aprova aquest dilluns el reglament de les primàries que hauria d'avalar la militància durant el proper cap de setmana. És per això que, després de mesos d'especulacions i de d'obrir-se a aquesta possibilitat, Calvet ha dit clarament que té la intenció de ser el candidat de la formació a la presidència d ela Generalitat. De moment, competirà segur amb Laura Borràs, i tots dos deixarien el cap de llista a Carles Puigdemont si ell el vol ocupar, traslladant així la seva pugna al lloc del candidat efectiu.

"Em fa molta il·lusió poder representar el que és JxCat des del punt de vista social i polític. I no per mi, sinó per tot el que pugui representar d'una determinada trajectòria i d'una manera de fer", ha dit en confirmar la seva candidatura. Amb tot, Calvet no vol discutir el lideratge de Puigdemont. "És indiscutible", ha dit.