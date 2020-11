La fiscalia recorre al Suprem el tercer grau de Forcadell i Bassa

La fiscalia ha presentat dos recursos d'apel·lació davant del Tribunal Suprem contra la progressió a tercer grau de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i de l'exconsellera Dolors Bassa, un cop el jutjat de vigilància penitenciària va confirmar el règim obert la setmana passada. El ministeri públic insisteix en la gravetat dels delictes comesos i la importància de les penes de presó. També destaca que les internes segueixen sense considerar que els fets pels quals van ser condemnades siguin constitutius de delicte. El Tribunal Suprem serà qui decideixi sobre el fons de la qüestió, però la possible suspensió l'ha de dictaminar el jutjat de vigilància penitenciària.

Sobre Forcadell, la fiscalia remarca que l'expresidenta del Parlament reconeix els fets però no el delicte, perquè "la interna fa la seva pròpia interpretació dels mateixos". "En la mesura que no assumeix el caràcter delictiu dels fets pels quals compleix condemna, no pot parlar-se d'una evolució suficientment favorable" per atorgar-li el tercer grau, constata el recurs.

A més, insisteix que en cap moment es parla de cap tractament grupal o individual que hagi rebut Forcadell per tractar els delictes que va cometre.

Sobre Bassa, la fiscalia també destaca que "no es responsabilitza dels fets i de les conseqüències derivades dels seus actes". "Que no reconeix el delicte queda clarament acreditat en el seu discurs, ja que considera que va actuar de forma legítima i democràtica, emparat en una suposada norma superior a la Constitució", indica el ministeri fiscal, que afegeix que tot això li serveix com a "excusa per no haver acatat les lleis".

És més, recorda que aquesta motivació va quedar reflectida en la seva intervenció al Tribunal Suprem, quan va tenir l'opció de fer un últim ús de la paraula.