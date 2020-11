La Generalitat avisa: un confinament de només 15 dies no seria suficient

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha defensat les mesures més quirúrgiques posades en marxa pel Departament de Salut i ha afirmat que un confinament d'una setmana o 15 dies no seria suficient per revertir la situació actual de la pandèmia. "Amb una setmana no en tindríem prou, amb 15 dies segurament tampoc", ha dit a la Ser. A més ha afegit que la societat no està preparada ni social ni econòmicament per a un nou confinament total llarg i ha assegurat que Salut està obsessionada en cerca l'equilibri entre salut, economia i altres variants. Ha afirmat que les primeres mesures restrictives que es van prendre fa més de 15 dies "estan fent efecte" però ha alertat que "no és ni molt menys el moment de l'optimisme ara mateix".

Ramentol s'ha referit a la "tensió" que pateixen hospitals i centres d'atenció primària i sociosanitaris i ha apuntat que l'efecte que s'observa als números epidemiològics "no s'està reflectint en la xarxa assistencial". El secretari ha explicat que aquest és i serà el "patró d'or" a l'hora de decidir la desescalada de les mesures.

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha coincidit en que un confinament molt rigorós, que contemplés també l'àmbit laboral, seria eficient "però mai en dues setmanes" ja que el període d'incubació pot anar més enllà. Per això, ha considerat que caldrien com a mínim entre quatre i sis setmanes i després s'hauria de seguir l'estratègia asiàtica d'anar a buscar les persones que tenen el virus. "No sé si Europa té capacitat de fer-ho", s'ha preguntat.

De la seva banda, la investigadora de la UC Clara Prats ha afirmat que fins que la velocitat de propagació no baixi de l'1 no començaran a baixar els nous casos diaris i ha augurat que "al cap d'una setmana" començarà a fer-ho la pressió als hospitals.

Almirante ha alertat també que no es diagnostiquen la totalitat dels casos i ha preguntat si existeix la capacitat per anar més enllà. Ramentol ha respost que ara es diagnostiquen entre el 70 i el 80% dels casos, quan al març s'arribava com a molt al 10%.

Pel que fa a l'ús de tests d'antígens en els contactes de positius, el secretari de Salut ha garantit la seva fiabilitat i ha assegurat que n'hi ha "suficients", perquè el Departament n'ha comprat tres milions que permetrà estendre el seu ús no només per als casos sospitosos sinó també per als seus contactes.

Ramentol ha explicat que Salut té l'obligació de preparar-se per a una tercera o quarta onada ja que fins que no existeixi una vacuna, un tractament o immunitat de grup s'hauran de succeir aquests períodes de mesures. Ha defensat però que a cada onada es va "millorant" i les mesures estan "més perfilades".

En aquest sentit, Almirante ha augurat que si la propera tardor existís una vacuna que garantís una immunitat del 60% el panorama seria molt diferent i seria "gairebé el final de la pandèmia".

Situació a les residències

D'altra banda, Ramentol ha reconegut que en la primera onada la situació era de "tensió" pel que fa a la gestió de la pandèmia a les residències als diferents departaments del Govern implicats i ha afegit que hi van haver moments "catàrtics" en les converses telefòniques i amb discussions "intenses" per la situació. "La tensió es palpava, eren converses vehements", ha afegit.