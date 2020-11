Joan Carles Gallego serà el número 2 a la llista dels comuns el 14-F

L'exsecretari general de CCOO Joan Carles Gallego serà el número 2 a la llista dels comuns a les pròximes eleccions, previstes per al 14-F. Segons ha confirmat Gallego des del seu compte de Twitter, s'incorporarà a les llistes fent tàndem amb Jéssica Albiach, que ja va ser proclamada candidata de Catalunya en Comú a la presidència de la Generalitat després d'un procés de primàries.

No és el primer cop que l'exlíder de CCOO forma part de les llistes dels comuns, però sí que és la primera vegada que ho fa en posicions destacades. Gallego ha agraït "l'oportunitat i la confiança" a Albiach i ha dit que és "il·lusionant" contribuir a obrir "una nova etapa" en aquests "moments complicats per la sanitat, l'educació, l'economia i el treball".

Per la seva banda, Albiach ha agraït Gallego que faci "un pas endavant en un moment tan complicat pel país". S'ha mostrat "convençuda" que l'experiència del sindicalista i el seu "tarannà unitari" ajudarà en aquesta crisi a "lluitar pel bé comú".

Les llistes encara s'han de ratificar i Gallego serà el nom que proposarà Albiach a les primàries. A les eleccions espanyoles del 10-N el 2019, Gallego va tancar simbòlicament la candidatura, conjuntament amb Vicenç Navarro i Ada Colau. També va formar part, de manera simbòlica, de la candidatura per a les eleccions catalanes del 2017 encapçalada per Xavier Domènech. Gallego va anar a les llistes amb noms com la cineasta i guionista Mar Coll o l'exportaveu del sindicat educatiu USTEC Rosa Cañadell. En aquell moment, Albiach ocupava el número tres de la llista.