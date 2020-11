Baixen a 2.818 els grups confinats i a 68.982 les persones en quarantena

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid-19 ha baixat per tercer dia consecutiu i és de 2.818, 47 menys que els declarats aquest dimarts, segons dades actualitzades del Departament d'Educació. És el 3,91% del total. Hi ha 68.982 persones confinades, 1.308 menys que en el balanç anterior. D'aquestes, 65.665 són alumnes, 3.178 docents i personal d'administració i serveis i 139 personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 6.588 positius, dels quals 5.916 entre alumnat, 613 entre docents i personal d'administració i 59 entre personal extern. Els positius acumulats declarats són 20.063, 899 més que en el balanç anterior. Hi ha 3 centres completament tancats a la Palma d'Ebre, Sant Martí de Riucorb i Maldà.

En concret, hi ha tancada l'Escola 1 d'Abril a La Palma d'Ebre, l'escola El Tallat a Sant Martí de Riucorb , així com l'Escola Maldanell de Maldà.