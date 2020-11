Carod-Rovira explica que ha superat un càncer duodenal

L'exvicepresident del Govern i exlíder d'ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, ha explicat aquest dimecres que ha superat un càncer duodenal "gràcies a la ciència i la humanitat del personal" de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Fa uns dies va ser intervingut quirúgicament en aquest centre hospitalari per extirpar-li un tumor, segons va informar la família.



A través del seu compte de Twitter, Carod-Rovira ha dit que "no hi ha mai victòria sense lluita i patiment". També ha assegurat que té "ganes de tornar al peu del canó pel país, la cultura i la llibertat". "Salut i República", acaba el seu missatge.





He superat un càncer duodenal, gra6 a la ciència i la humanitat del personal de Joan XXIII. No hi ha mai victòria sense lluita i patiment.Ganes de tornar al peu del canó pel país, la cultura i la llibertat.Salut i República! — Carod-Rovira II*II (@CarodRoviraJLl) November 4, 2020