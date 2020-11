Una circular dels Mossos valora "a l'alça" el risc d'atemptat terrorista a Catalunya

Una circular interna dels Mossos d'Esquadra valora "a l'alça" el risc d'atemptat terrorista a Catalunya, després dels episodis recents de França i Àustria, segons ha avançat 'Nació Digital' i ha confirmat l'ACN. La circular demana fer-ne difusió als agents dels escamots i indica que el 'modus operandi' més probable és un atac protagonitzat per una sola persona o un grup reduït d'autors, amb armes blanques o de foc o fent servir vehicles per provocar atropellaments. No descarta, a més, l'ús de dispositius explosius improvisats, especialment en accions amb armes de foc, que els autors podrien portar a sobre com cinturons o armilles explosives. Per tot plegat demana augmentar l'alerta sobretot als llocs de "principal concurrència pública".

La circular considera "probable" que alguna persona radicalitzada pugui fer algun tipus de proclama o reivindicació favorable a les accions de França i Àustria a través de les xarxes socials i subratlla que en dies previs al succés de Viena ja es va detenir una persona que va enaltir l'assassinat de la víctima del primer atac a França, un professor d'història.

També considera factible que "actors vinculats a l'extrema dreta" aprofitin els atacs per difondre "de manera intensiva el seu discurs de polarització i de criminalització de tots els musulmans". D'aquí se'n poden derivar "accions" contra aquesta comunitat a Catalunya, des de "crítiques" a través de les xarxes socials a "accions de deslluïment o danys contra oratoris islàmics".

Pel que fa a l'amenaça a Catalunya, la cadena d'atacs dels darrers dies "pot provocar l'activació d'alguna persona radicalitzada o imprevisible" que hi resideixi. La circular considera que aquest és un escenari "poc probable", però que en cas de produir-se, generaria un impacte "elevat".