Un àudio de David Madí i Pilar Rahola revela les pressions de JxCat a TV3

Una punxada de la Guàrdia Civil al telèfon de David Madí, en el marc de l'«operació Volhov», que instrueix el jutge Joaquín Aguirre, va interceptar el 4 de setembre passat una trucada de l'exdirigent de CDC a la tertuliana Pilar Rahola. La investigació se centra, entre altres coses, en el suposat tràfic d'influències de Madí, que, segons la resta d'intervencions telefòniques, continua sent qui mou molts dels fils del Govern a l'ombra. En aquesta ocasió, la conversa reflecteix la pressió de JxCat sobre el director de TV3, Vicent Sanchis. Un episodi que s'emmarca en la guerra que el partit de Carles Puigdemont lliura amb ERC pel control dels mitjans de comunicació públics catalans.

El 4 de setembre, Madí truca a Rahola per interessar-se per una «crisi» entre la tertuliana i Sanchis. Un casus belli, segons Rahola, motivat perquè el director de TV3 li ha comunicat que perdrà una de les tres aparicions setmanals a la televisió pública. Intervé els dilluns i dimarts en el Tot és mou i també els dissabtes a Preguntes freqüents, però es quedarà sense una de les col·laboracions en el magazin de tardes.

Rahola es descriu en la conversa com «pràcticament l'única que defensa l'espai» que representa JxCat i, en concret, Puigdemont. I lamenta que Sanchis no hagi rectificat malgrat que han intervingut perquè canviï d'opinió Puigdemont, Francesc Pena, excap de Comunicació de JxCat, i Albert Batet, president de JxCat al Parlament. Rahola informa a Madí que Puigdemont li ha transmès el següent: «Està clar que ho vam fer molt malament al principi [el control de TV3], està clar que si ara governem o, per la via de guanyar o per la via d'estar en el govern, el primer que hem de controlar serà aquest tema, i està clar que l'hi farem pagar a Sanchis perquè hi haurà 'un abans i un després'».

Rahola creu que ERC persegueix la seva «mort social» perquè ja no pot «sortir menys a la tele». «Qualsevol paio que va a les tertúlies surt més estona que jo», assegura. Madí li aconsella quedar-se amb el que li ofereix Sanchis i esperar sis mesos. Perquè, segons li raona, la legislatura actual «està perduda» i tot el que incumbeix Quim Torra i el Govern actual «és tòxic». «La candidatura que surti [per a les pròximes eleccions catalanes] s'haurà d'allunyar d'aquesta legislatura per tenir un mínim de possibilitats d'èxit». La tertuliana s'ha de quedar amb el que li ofereixi TV3 perquè si la «treuen de la pantalla», l'«apaguen», argumenta Madí.



«Pacte catastròfic»

«He demanat que em deixessin unes hores per pensar-ho [com actuar davant el cas de Rahola] i la reflexió que t'he de fer és que siguem pragmàtics i juguem a sis mesos», argumenta l'exdirigent convergent. «Guanyem o no», remarca. «Perquè si guanyem, guanyem. I si no guanyem, hi haurà canvi de repartiment i el pacte catastròfic que es va fer en el seu moment entra en dubte també», conclou.

El «pacte catastròfic» al qual es refereix Madí és l'acord entre JxCat i ERC per copar la cúpula directiva de TV3 i de Catalunya Ràdio. JxCat va nomenar el director de la televisió pública, Vicent Sanchis, i Esquerra, el director d'informatius. A la ràdio van fer l'oposat: Esquerra va decidir el director i JxCat, el responsable d'informatius.

«El Sanchis ja sabem com és», recorda Madí a Rahola. «Juga als cavalls i creu que el cavall guanyador és l'altre [ERC]. I fa mèrits per sobreviure el dia després [després de les eleccions]. Però s'equivoca. Perquè li tallaran el cap», afegeix Madí. Una reflexió que Rahola recolza afirmant que ERC és un partit «estalinista».

La tertuliana accepta meditar la proposta de Madí i explica que també és el que opina Puigdemont. «[Puigdemont] Em va dir que si marxo perdrem perquè no hem aconseguit instal·lar el relat públic que aquests tios ens estan putejant i que ERC domina TV3. Però que ara ho farem. Que a Pena i a Batet els han encarregat fer el minutatge de tots els tios que surten en les tertúlies i que, a més, pensen fer preguntes parlamentàries sobre Empar Moliner, sobre Sergi Sol [excap de comunicació d'ERC] o sobre Toni Soler».

Rahola avança a Madí que Puigdemont li ha proposat muntar un canal de vídeo a les xarxes socials perquè des d'aquesta plataforma pugui fer la seva «al·locució» i la seva «anàlisi del dia». Rahola no ho veu malament i creu que la idea de l'expresident pot tenir «molt de recorregut».

Abans de finalitzar la trucada, Rahola li explica també que l'estratègia acordada sobre com procedir serà que Pena truqui a Sanchis per dir-li que han aconseguit «convèncer-la» perquè segueixi però deixant clar al director que això «ho pagarà». A Madí li sembla una bona «maniobra», però aconsella que Pena li ensenyi «el cul» a Sanchis i li recordi que això «queda apuntat» i que «ja en parlarem». «A Sanchis se li ha de parlar així», remarca. Madí també lamenta que no l'hagin trucat abans per mediar en la crisi perquè ara és «terra cremada» i ell afirma tenir «una palanca especial amb Sanchis». Rahola li respon que no ho ha fet perquè creia que s'estava prenent un «reset» i, mig de broma, insinua que encara està a temps de trucar a Sanchis per dir-li que és un «fill de puta».