Sanchis diu al Parlament que els àudios de Rahola i Madí demostren la seva independència de criteri

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha argumentat aquest divendres que la conversa intervinguda per la Guàrdia Civil entre Pilar Rahola i David Madí demostra el seu "criteri propi" i el de TV3 davant d'eventuals pressions polítiques. Sanchis ha respost així a una pregunta parlamentària del diputat de Ciutadans Ignacio Martín Blanco, que ha qualificat Rahola de "comissària política" (per dir que "faran pagar" a Sanchis la reducció de la seva presència a TV3) i ha exigit que deixi de col·laborar amb la televisió. El director ha reiterat que la presència de convidats depèn dels directors dels programes, als quals ha fet "costat", i no ha anunciat canvis derivats d'aquesta "conversa privada", la filtració de la qual ha censurat.