Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat tindran a partir de dilluns un vagó de silenci

Els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) incorporaran a partir de dilluns un vagó on es recomanarà anar en silenci com a mesura contra la covid-19. Així ho ha explicat a RAC1 el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha indicat que no pot ser una obligació sinó una recomanació. Per fer-la visible, se senyalitzarà a les portes d'accés als vagons i es dirà per megafonia. Calvet ha dit que la recomanació és extensible a la resta del transport públic i que si en posar-ho en marxa es veu que han de ser més vagons, s'adaptarà. D'altra banda, ha insistit que tot i que la demanda ha baixat, hi ha "el 100%" de l'oferta de transport activada i que el que cal per evitar aglomeracions és "aplanar" l'hora punta.

Calvet ha explicat que des del Govern fa setmanes que diuen que "seria recomanable que la gent no parés" al transport públic i a partir d'aquest dilluns ho posaran en marxa als Ferrocarrils. Ha afegit que en les reunions diàries que fan tots els operadors de transport púbic es va acordar anar transmetent aquesta recomanació per tal que es faci extensible a tots. Per exemple, ja és visible al Metro

"La recomanació de no parlar no pot ser una altra cosa que una recomanació", ha explicat Calvet. Amb això, ha apuntat que no es podrà sancionar però ha confiat que la ciutadania vagi adquirint aquesta nova mesura per incrementar la seguretat en el transport públic.

En aquest sentit, ha defensat que el transport públic i que per contribuir-hi està en funcionament tota l'oferta disponible i a la "màxima" freqüència, i fins i tot més que en el mateix període de l'any passat per la incorporació de nous vehicles. El conseller ha explicat que la demanda ha baixat entre un 50 i un 60% entre setmana i fins a un 80% el cap de setmana, però no s'ha reduït l'oferta.

En relació a les crítiques per les imatges on es veuen aglomeracions per exemple al Metro, Calvet ha insistit que el problema no és l'oferta de transport públic sinó que tothom entra a la mateixa hora a treballar. Per això, ha instat a tota la societat a continuar amb el debat per "allargar" l'hora punta més enllà de les nou del matí allà on es pugui, com l'educació o la funció pública.