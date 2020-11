Ferran Bel (PDeCAT) considera que va ser un error eliminar la marca 'Convergència'

El secretari d'organització del PDeCAT i diputat al Congrés, Ferran Bel, ha considerat un error que s'eliminés la marca 'Convergència'. En una entrevista a Ràdio 4 i La2, Bel ha argumentat que les males pràctiques i el finançament irregular no inhabiliten el llegat i la feina de milers de regidors, alcaldes i consellers que, segons ha dit, van transformar el país. Preguntat per si l'expresident de la Generalitat i membre del PDeCAT, Artur Mas, anirà a les llistes del 14-F, Bel ha respost que ja ha anat a les llistes que havia d'anar i que, en tot cas, hauria d'ocupar una "posició testimonial". Tot i considerar-lo un "referent" ha remarcat que el lideratge actual del PDeCAT passa per Àngels Chacón.

Bel ha descartat rotundament un acord amb el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) de Marta Pascal per anar junts a les pròximes eleccions. El secretari d'organització del PDeCAT considera que hi ha "moltes diferències" entre els dos partits. Mentre que el PNC "abjura" de tot el que s'ha fet, el PDeCAT, segons defensa Bel, és crític però no diu que tot va ser un desastre.

D'altra banda, Bel ha defensat l'estratègia del PDeCAT al Congrés de no entrar en una confrontació. Ha argumentat que, a diferència de JxCat, els diputats del seu partit no han presentat una esmena a la totalitat als pressupostos tenint en compte la situació de pandèmia. Tot i així, ha avisat que això no vol dir que votaran a favor dels comptes i, de fet, ha dit que si al final de la tramitació queden tal com estan ara, els diputats del PDeCAT hi votaran en contra.