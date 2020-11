Moren una mare i el seu fill en una casa de Torrelles de Foix per la mala combustió d'un generador

Una mare i el seu fill han mort aquest dilluns en una casa de Torrelles de Foix (Alt Penedès) per la mala combustió d'un generador elèctric. És la causa principal que assenyalen els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat, ja que les dues víctimes han inhalat una gran quantitat de diòxid de carboni. L'avís als serveis d'emergències l'ha fet poc abans de les 8 h una tercera persona que ha arribat al domicili i ha trobat els dos cadàvers. Segons els Bombers, que han acudit al lloc dels fets per comprovar l'estat del generador, les víctimes són una mare i el seu fill. Al seu torn, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets. La principal hipòtesi apunta a un accident perquè no hi ha indicis de criminalitat.