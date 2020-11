Salut espera una tercera onada del coronavirus a l'hivern a Catalunya, si bé no poden predir quan, i adverteix del perill que suposaria que se sobreposés a la segona, segons ha apuntat el secretari general del Departament, Marc Ramentol, a RAC1.

El Departament preveu que Catalunya arribi al pic de pressió assistencial de la segona onada del coronavirus a mitjans o finals d'aquesta setmana. El pic de contagis es va superar la setmana passada, però els ingressos als hospitals encara continuen incrementant, si bé d'una manera més lenta en els darrers dies. Ramentol ha afirmat que serà "un pic altíssim" que "no és compatible amb el manteniment de l'activitat assistencial" i que per això cal que l'impacte de la covid-19 sobre el sistema sanitari baixi ràpid.

El secretari general de Salut ha advertit que que si la desescalada de les restriccions actuals és "excessivament ràpida, podria donar-se la possibilitat que la segona i la tercera onades se sobreposessin". Per això ha remarcat la importància que l'impacte de la covid-19 sobre els hospitals i l'atenció primària baixi ràpid en les properes setmanes per "alliberar capacitat assistencial de la segona onada". Si una eventual tercera onada se sobreposés a la segona, ha alertat, la situació seria "d'una gravetat molt més important que l'actual".

Sobre aquesta segona onada, Ramentol ha destacat que si bé no tenen evidència científica significativa que el virus hagi pogut mutar, com ha passat a Dinamarca, sí que han notat "patrons una mica diferents" i "elements de més virulència" en la propagació. Ara bé, per a Ramentol, aquestes diferències estarien més relacionades amb factors ambientals o canvis del comportament de les persones quan arriba el fred.

