Els acusats del 17-A neguen la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista

El judici pels atemptats gihadistes del 17 i 18 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils ha començat aquest dimarts al matí a l'Audiència Nacional, a la seu de San Fernando de Henares, davant d'una important expectació mediàtica. Hi ha tres acusats que s'enfronten a penes d'entre 8 i 41 anys de presó, demanades per la fiscalia, i a penes superiors sol·licitades per acusacions particulars. El judici durarà almenys fins a mitjans de desembre.

Mohamed Houli

Mohamed Houli, el principal acusat del judici pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils, s'ha negat a declarar, s'ha ratificat "en totes les declaracions" fetes anteriorment i ha manifestat el que se sent penedit. El membre de la cèl·lula de Ripoll que va resultar ferit en l'explosió d'Alcanar ha recordat que "sempre" que se li ha demanat declarar ha accedit a fer-ho, que ha tingut "voluntat de col·laborar" i que va declarar voluntàriament. La fiscalia ha argumentat que Houli es va contradir a les declaracions i com a prova ha fet reproduir diversos vídeos del xalet d'Alcanar on se'l veu preparant explosius. Posteriorment, a preguntes de la defensa ha reiterat el penediment.

Driss Oukabir

El segon principal acusat dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Driss Oukabir, ha assegurat aquest dimarts que ell no formava part de la cèl·lula gihadista de Ripoll i desconeixia els seus plans, tot i que el seu germà petit va ser un dels que van morir a Cambrils. Oukabir, en resposta a la seva defensa, ha dit que ell no era gens creient ni practicant de l'Islam, no anava mai a la mesquita i no coneixia l'imam, Abdelbaki es-Satty, el suposat cervell dels atemptats. De fet, ha dit que contravenia molts dels preceptes musulmans, ja que bevia alcohol, prenia drogues com cocaïna, haixix i marihuana, anava de festa i també amb prostitutes.

Said ben Iazza

El tercer acusat dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017, Said ben Iazza, ha assegurat aquest dimarts que ell desconeixia que els joves marroquins de Ripoll que van cometre els atemptats volien el seu vehicle per transportar precursors d'explosius. En el judici que ha començat a l'Audiència Nacional, Ben Iazza només ha respost a la seva defensa i ha explicat que coneixia dos dels joves terroristes com a clients de la carnisseria de Vinaròs on treballava amb els seus tiets. Li van dir que volien comprar productes de neteja en un poble prop de Tortosa i després revendre'ls.