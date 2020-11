Cuevillas en el judici del 17-A: «Hi ha massa interrogants que envolten les circumstàncies de l'atemptat»

L'Advocat de la família del nen assassinat a La Rambla, Xavi Martínez, Jaume Alonso-Cuevillas, ha afirmat aquest dimarts a les portes de l'Audiència Nacional –on s'ha iniciat el judici del 17-A- que el seu objectiu és aconseguir una reparació per les víctimes però també "saber la veritat" perquè "hi ha massa interrogants que envolten les circumstàncies de l'atemptat". Ha citat com a exemple el fet que no es coneguin quines eren les relacions entre l'imam de Ripoll i el CNI; perquè l'Estat no va regular la venda de precursors d'explosius malgrat estar-hi obligat per normativa europea, i si es va produir realment la mort de l'imam, Abdelbaki Es Saty, perquè la prova biològica "no és concloent".

Cuevillas ha afirmat que "no és gaire optimista" sobre el resultat de les seves expectatives, però assegura que juga "a dues vinyetes vista" perquè després d'esgotar a l'Estat totes les possibilitats "si no obtenim resultats anirem de la mà de víctimes estrangeres a altres jurisdiccions".