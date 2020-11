Divisió entre els acusats pel 17-A

Els acusats pels atemptats gihadistes del 17-A a Barcelona i Cambrils van optar per diferents estratègies de defensa, en funció de la contundència de les proves existents contra ells. Mohamed Houli Chemlal, únic supervivent de l'explosió del xalet d'Alcanar, va dir estar «penedit» davant el tribunal de l'Audiència Nacional que jutja des d'ahir els atropellaments que van causar 16 morts. En canvi, Driss Oukabir, que va llogar la furgoneta utilitzada a la Rambla, va negar fins i tot conèixer l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i va basar la seva defensa en el fet que no és religiós, feia tripijocs amb drogues i li agradava la festa i les «dones de companyia».

Houli Chemlal va ser el primer a comparèixer davant del tribunal des de l'habitacle de vidre previst per als acusats especialment perillosos. Es va limitar a ratificar les seves declaracions durant la instrucció i va dir estar «penedit» de manera «sincera».

La seva defensa és més complicada que la dels seus companys de banqueta, perquè va participar en la preparació d'explosius a Alcanar, que segons va explicar en el torn dels testimonis l'instructor dels atestats policials, els terroristes volien utilitzar el 20 d'agost contra el Camp Nou. Entre els seus objectius, però, també hi havia altres llocs, com la Sagrada Família i la Torre Eiffel. L'explosió accidental d'Alcanar el dia 16 va portar la cèl·lula a improvisar sobre la marxa els atropellaments de Barcelona i Cambrils.



Arrestat a l'hospital

Chemlal, que s'enfronta a la petició fiscal més alta, 41 anys de presó, va ser arrestat a l'hospital. La fiscal Ana Noè va demanar al tribunal mostrar un vídeo que el mateix acusat va gravar mentre preparaven explosius i deixaven anar proclames terroristes Mohamed Hichamy, Youssef Aalla i Younes Abouyaqooub. Els dos primers van ser abatuts pels Mossos a Cambrils la matinada del 18 d'agost del 2017 i l'últim, autor de l'atropellament de la Rambla, va tenir el mateix destí cinc dies després a Subirats.

El següent a comparèixer davant el tribunal va ser Driss Oukabir, el germà del qual, Moussa, va ser abatut a Cambrils. Només va respondre al seu advocat, Luis Álvarez Collado. Va dir que ell «no era una persona ni religiosa ni practicant». La seva «vida era sortir de festa», prendre «cocaïna, haixix... Anar amb noies de companyia» i «traficar amb drogues» per buscar-se «la vida».

Oukabir, que s'enfronta a una petició fiscal de 36 anys de presó, va explicar que mai va estar a Alcanar ni formava part de la cèl·lula terrorista. Va afegir que estava al Marroc, per l'ordre d'allunyament que tenia de la seva exparella, i que va tornar per al judici per violència masclista per evitar una ordre de crida i cerca. Va explicar que va llogar la furgoneta per fer «un favor» al seu germà i els seus amics, que l'hi van demanar per fer «una mudança», perquè no tenien l'edat necessària per llogar-la, però ignorava els seus plans i no va participar-hi.

El tercer a declarar, Said Ben Iazza, a qui s'acusa de col·laboració i que s'enfronta a una petició fiscal de vuit anys de presó, va assenyalar que va prestar una furgoneta als terroristes, als quals coneixia com a «clients» de la carnisseria del seu oncle, per transportar productes de neteja, però ignorava que fos per cometre atemptats.

Després d'ells va arribar el torn del primer mosso que va comparèixer en el judici: l'instructor dels atestats policials, qui va resumir amb gran detall les investigacions dutes a terme des que es va produir l'explosió d'Alcanar. Aquest episodi es va relacionar amb els atemptats hores després de l'atropellament de la Rambla, que va improvisar Abouyaaqoub, segons es desprèn d'una conversa que es va trobar gravada al telèfon de Hichamy.



Descripció de l'atemptat

«Accedeix al passeig central i a gran velocitat atropella els vianants que troba al seu pas. El seu recorregut és d'uns 700-800 metres, quedant bloquejat pels cossos que s'amunteguen a les rodes de cotxe», va detallar l'inspector. En total, hi va haver 14 víctimes mortals de diferents nacionalitats i uns 300 ferits. Va haver-hi una altra víctima mortal a l'atropellament de Cambrils, amb el qual els seus companys de cèl·lula van intentar «emular-lo», i Younes va assassinar «un noi» per emportar-se el seu cotxe i sortir de Barcelona. L'instructor dels atestats va negar que s'hagin pogut trobar vincles amb altres terroristes en els viatges que van realitzar alguns d'ells a París o Bèlgica, on Es Satty va intentar buscar feina.